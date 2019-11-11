Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя главы государства в кабинете министров, следует из указа, опубликованного на сайте главы украинского государства.

Должность представителя президента Украины в кабинете министров Украины Андрей Герус занимал с 22 мая. Помимо этого он является главой комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

Теперь внештатным представителем в правительстве назначен Алексей Перевезенцев, бывший госсекретарь Министерства экономического развития и торговли Украины.

Напомним, 7 ноября стало известно о драке лидера Радикальной партии Олега Ляшко с Андреем Герусом в киевском аэропорту Борисполь. По словам Геруса, Ляшко напал на него из-за возобновления импорта электроэнергии из России.