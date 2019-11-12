Актеру Филиппу Смоктуновскому понадобилась помощь врачей

Советскому, российскому актеру и переводчику научной фантастики Филиппу Смоктуновскому потребовалась помощь медиков.

Как передает РЕН ТВ, близкие вызвали артисту "скорую" после того, как он пожаловался на слабость и недомогание.

Осмотрев актера, "медики приняли решение оставить его дома". Что именно могло стать причиной плохого самочувствия Смоктуновского - не конкретизировано.

Филипп Смоктуновский - сын Иннокентия Смоктуновского и художника по костюмам Шламиты Кушнир. Родился в 1957 году. После окончания школы поступил в Щукинское училище, откуда был отчислен (по словам Филиппа - бросил после того, как один из преподавателей начал склонять его к интимной близости).

Играл с отцом в театре, снялся в эпизодических ролях в ряде фильмов. Например, в "Маленьких трагедиях" - в роли герцога, в "Мертвых душах", ленте "Двое под одним зонтом", советско-германской драме "На исходе ночи".

Согласно интервью артиста, из профессии он ушел после того, как "пришлось в спектакле гробы носить". В чем Филипп увидел дурной знак.