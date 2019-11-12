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12.11.2019 14:11
Рубрика: Происшествия

Банда, присваивавшая квартиры москвичей, нанесла ущерб в 195 млн рублей

Текст: Иван Петров
Полицейские выявили еще множество преступных эпизодов, расследуя деятельность банды, специализировавшейся на переоформлении квартир умерших одиноких москвичей. Об этом во вторник сообщает пресс-центр МВД России.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Если изначально в деле было только 7 эпизодов, то к настоящему времени уже 23. В МВД рассказали, что следователи УВД по Северному административному округу московского главка полиции уже закончили предварительное расследование этого резонансного уголовного дела. Всем участника ОПГ предъявлены обвинения по статье об особо крупном мошенничестве. На данный момент подсчитанный ущерб от деятельности преступников составляет более 195 миллионов рублей.

Фото: iStock
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Кроме того, в отношении преступников возбуждено дело по статье об организации преступного сообщества или участия в нем (ст. 210 УК РФ).

По версии следствия, злоумышленники находили сведения о квартирах в Москве, собственники которых умерли либо пропали без вести, при этом при жизни являясь одинокими людьми. "После этого сообщники изготавливали поддельные договоры купли-продажи квартир или договоры дарения от имени этих собственников. В целях конспирации при этом использовались фальшивые доверенности и паспорта граждан РФ", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего по делу в настоящее время задержаны 13 фигурантов, девять из них заключены под стражу и домашний арест. Остальные находятся под подпиской о невыезде. Отмечается, что пресечь деятельность ОПГ удалось во время попытки совершения очередного переоформления чужой квартиры. Судом в отношении девяти обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест.

По словам Ирины Волк, прокурор уже утвердил обвинительное заключение и направил это уголовное дело в Савеловский районный суд Москвы.

Ранее "Российская газета" сообщила о разоблачении в Москве банды мошенников, которые присваивали квартиры умерших москвичей.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД
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