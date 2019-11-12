Найденное в Мьянме насекомое оказалось древнейшим опылителем цветов

Группа ученых из Китая и США опубликовала исследование о том, что насекомые на самом деле питались пыльцой древних растений еще около 100 миллионов лет назад. Находка позволила подтвердить гипотезу о том, что опыление насекомыми было ключом к быстрому распространению цветковых (покрытосеменных) растений во время Мелового периода 145-66 миллионов лет назад.

Древнего жука, известного как Angimordella burmitina, нашли на раскопках в северной Мьянме еще в 2012 году. У него изогнутое ассиметричное тело, похожее на фасолину, чтобы тянуться к середине цветков. А ротовые органы снабжены специальными "ножками"-придатками. Такие "ножки" есть и у некоторых современных жуков - они используются для сбора и транспортировки пыльцы.

Сначала исследователи не обратили на него особого внимания, посчитав его очередной красивой, но весьма посредственной находкой. В куске янтаря насекомое прожило на полке несколько лет, пока один из палеонтологов не обнаружил его уникальность. Оказалось, что возраст жука - 99 миллионов лет. То есть находка доказывает, что насекомые начали опылять покрытосеменные растения как минимум на 50 миллионов лет раньше, чем это считалось ранее.

Несмотря на то, что между волосками на теле насекомого нашли 62 частички пыльцы, ученые так и не смогли определить вид растения. Но, судя по внешнему виду остатков, оно имеет родственные связи с современными древесными видами и относится к группе эвдикотов.