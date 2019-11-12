Джимми Картер перенес операцию в 95 лет

Экс-глава Соединенных Штатов Джимми Картер на 96-м году жизни успешно перенес хирургическую операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр имени 39-го американского президента-демократа.

По данным Центра Картера, осложнений операция не вызвала, но пациент пока остается в госпитале. Вмешательство потребовалось после многочисленных падений политика, которые привели к кровотечениям и повышению внутричерепного давления.

Ранее Картера уже оперировали из-за перелома шейки бедра. Кроме того, не так давно он успешно вылечился от рака мозга. Джимми Картер, возглавлявший страну с 1977-го по 1981 год, на сегодняшний день остается главным долгожителем среди американских президентов.