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12.11.2019 19:30
Рубрика: Власть

С прицелом на ракету

Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
Ведущие страны БРИКС ведут давнее и весьма прочное военнотехническое сотрудничество с нашей страной. Руководство КНР, например, сразу после образования государства приняло решение вооружать армию только оружием, производимым в СССР.
BrahMos, разрабатывает целую линейку крылатых ракет различного базирования. Фото: AP

Китаю безвозмездно было передано множество лицензий на производство советских образцов самого современного оружия того времени на собственных предприятиях. Так что оборонная индустрия Поднебесной - в немалой степени плод наших межгосударственных отношений.

В конце ХХ века Китай стал массово выпускать военную технику собственных разработок. Однако во многих образцах без труда угадывается то, что взято за основу. Китайские бомбардировщикиракетоносцы H6K, H6H/M и H6U - усовершенствованная копия советского бомбардировщика Ту16. Даже в новейшем китайском истребителе пятого поколения J20 многие эксперты усмотрели перепевы образцов наших самолетов.

Фото: Venkat Mangudi / wikimedia.org
Крылатые ракеты "БраМос" расширят возможности индийских Су-30МКИ

Вся лучшая ракетная техника ПВО - это копии наших "Ос", "Стрел", "Игл" и С300ПМ. На базе "трехсотки", которые КНР стала закупать у нас в самом начале 1990х, создана целая линейка собственных зенитноракетных комплексов. И Пекин сейчас активно продвигает их на мировом рынке вооружений. Не отказываясь при этом от продолжения закупок российских систем. Китай первым в мире взял на вооружение наши С300ПМУ2 "Фаворит", а совсем недавно С400 "Триумф". Китай также первым в мире купил крупную партию самых современных истребителей Су35.

Индия освободилась от колониальной зависимости в 1947 году и первоначально ориентировалась на вооружение и военную технику западных образцов, прежде всего - британскую. Но уже в 1962 году был подписан исторический контракт на поставку в Индию лучших на то время истребителей МиГ21Ф13. Затем организовано лицензионное производство этих самолетов и их модификаций в самой Индии. В дальнейшем наше военнотехническое сотрудничество только развивалось.

Будущее за совместной разработкой перспективных видов оружия. Один из ярких примеров - BrahMos - лучшая крылатая ракета в своем классе

К примеру, помимо истребителей Су30МКИ Индия производит и танки Т90С, которые оказались лучшими на рубеже ХХ и ХХI веков. А совсем недавно министерство обороны Индии выдало государственному танкостроительному предприятию Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади контракт стоимостью около 20 тысяч кроров рупий (2,8 миллиарда долларов) на изготовление для индийской армии 464 танков Т90МС - новейшей версии "девяностых".

Специалисты "Рособоронэкспорта" считают, что будущее за совместными разработками перспективных видов оружия. Один из ярких примеров - создание совместного российскоиндийского предприятия BrahMos, разрабатывающего целую линейку крылатых ракет различного базирования. На сегодня BrahMos - лучшая крылатая ракета в своем классе.

Власть Безопасность Армия Международные организации БРИКС Оружие с Сергеем Птичкиным
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