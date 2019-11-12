Косачев: Мексика проявила суверенную самостоятельность

Мексика, в отличие от многих других стран Латинской Америки, проявила суверенную самостоятельность, приняв решение о предоставлении убежища и, в последующем, статуса беженца бывшему президенту Боливии Моралесу.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Подозреваю, что гонять его за непокорность американской доктрине Монро предполагалось по всему региону до скончания века. Чтоб другим неповадно было.
Не получилось. Браво, Мексика! Браво, независимость!
Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.