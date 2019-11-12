Постановление администрации Костромской области от 11 ноября 2019 года № 434-а "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Костромской области за III квартал 2019 года"

Новости

Россия будет знакомить китайцев с бизнес-этикетом 16:47
Мэра Челябинска выберут из трех кандидатов 16:40
Госдума продлила переходный период для рынков Крыма и Севастополя 16:40
Детская музыкальная школа имени Ференца Листа обрела новый дом 16:37
Спасатели предупредили об угрозе подтопления в Новгородской области 16:24
В Ижевске мужчина напал на врача скорой помощи 16:22
Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией 16:18
Найденные в Мойке останки человека не связаны с убийством студентки 16:14
В Петербурге ребенок попал в больницу после "воспитательной беседы" 16:11
В Крыму запасов воды хватит до весны 16:07
В Совфеде оценили слова украинского политика о снятии санкций с России 16:06
В Симферополе открыли кризисный центр для женщин 16:03
Режиссер "Шазама!" экранизирует комикс ужасов 16:01
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США 15:57
В Ленобласти рядом с ТЭЦ произошел пожар 15:57
СМИ: госпитализирована вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская 15:53
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю 15:53
В Нарьян-Маре подросток обстрелял детсад из пневматики 15:51
Работники нефтегазовых компаний Югры пройдут бесплатное переобучение 15:49
В Москве госпитализирован актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин 15:45
В Башкирии завод заплатит за гибель рыбы в реке миллионные штрафы 15:36
Вышел первый русский трейлер нового "Скуби-Ду!" 15:32
В лесу под Ставрополем нашли телефон пропавшей девушки 15:30
В Саратовской области мать отнесла на свалку новорожденного ребенка 15:25
Россия и Беларусь усилят взаимодействие в области онкологии 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 ноября 2019 г.

Постановление администрации Костромской области от 11 ноября 2019 года № 434-а "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Костромской области за III квартал 2019 года"

Дата подписания 11 ноября 2019 г.
Опубликован 12 ноября 2019 г.

В соответствии с Федеральным Законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Костромской области от 20 июня 2005 года № 283-ЗКО "О прожиточном минимуме в Костромской области", в целях оценки уровня жизни населения Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Костромской области за III квартал 2019 года в размере:

в расчете на душу населения - 10 624 рубля,

для трудоспособного населения - 11 583 рубля,

для пенсионеров - 8 90я рубль,

для детей - 10 483 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией