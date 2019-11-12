Закон Краснодарского края от 11 ноября 2019 года № 4164-КЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском крае на 2020 год"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 30 октября 2019 года
Статья 1
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском крае на 2020 год в размере 9258 рублей.
Статья 2
Прожиточный минимум пенсионера, установленный статьей 1 настоящего Закона, применяется для определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев
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