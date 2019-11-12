Новости

Без сюрпризов. Skoda представила новую Octavia 08:53
Моралес отправился из Боливии в Мексику 08:12
Врач-диетолог рассказала о возможном вреде картофеля и моркови 07:56
Вице-премьер Украины сообщил о "войне" с Россией 07:29
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе 07:29
Жительница Камчатки прописала в квартире 62 мигранта 07:17
В Китае мужчина проник в детский сад и облил малышей щелочью 06:56
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в стране сумму 06:53
Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии 06:40
Хабаровская туристка попыталась вывезти в КНР ртуть под корсетом 06:40
В Якутии спасли рыбака с инсультом 06:19
Мексика может предоставить Эво Моралесу статус беженца 06:16
Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти 06:13
В США госпитализирован экс-президент Джимми Картер 05:53
В Сиднее зафиксирована катастрофически высокая опасность пожаров 05:50
"Хаябуса-2" завершит 13 ноября миссию на астероиде Рюгу и отправится к Земле 05:37
На Камчатке полицейский пойдет под суд за кражу 700 литров бензина 05:26
Из-за санкций Венесуэла начала демпинговать на нефтяном рынке 05:22
Столкновение поездов в Бангладеш унесло жизни 12 человек 05:11
Подлодка ТОФ атаковала субмарину "врага" в Японском море 05:06
Хейли рассказала о действовавших против Трампа сотрудниках Белого дома 05:01
Камчатский поселок засыпало пеплом от вулкана Шивелуч 04:33
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему очки 04:31
Жертвами циклона "Булбул" в Бангладеш стали 26 человек 04:22
Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков 03:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 ноября 2019 г.

Закон Краснодарского края от 11 ноября 2019 года № 4164-КЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском крае на 2020 год"

Дата подписания 11 ноября 2019 г.
Опубликован 12 ноября 2019 г.

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 30 октября 2019 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском крае на 2020 год в размере 9258 рублей.

Статья 2

Прожиточный минимум пенсионера, установленный статьей 1 настоящего Закона, применяется для определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией