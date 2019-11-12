В мире
12.11.2019 17:00
Текст: Юрий Сизов

Минск и Шанхай установили побратимские связи

Один из крупнейших индустриальных центров Китая - Шанхай, расположенный в дельте реки Янцзы, установил побратимские связи с белорусской столицей. Об этом сообщили в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.
Фото: Генеральное консульство Беларуси в Шанхае Фото: Генеральное консульство Беларуси в Шанхае
Генеральное консульство Беларуси в Шанхае

Во время мероприятий Дней Минска в Шанхае, которые завершились в эти дни, заместитель мэра белорусской столицы Александр Крепак и заместитель председателя народного правительства Шанхая Сюй Куньлинь поставили свои подписи под соглашением об установлении побратимских связей. Стороны отметили и результативное участие РБ в международной выставке импортных товаров и услуг в Шанхае, которая проходила в начале ноября, определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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В Шанхайской консерватории музыки прошел с большим успехом торжественный концерт Белорусской академии музыки, китайские зрители смогли познакомиться и с белорусскими фильмами, побывать на фотовыставке "Путешествие по Минску". В свою очередь представители комитетов здравоохранения, образования и социального обеспечения Мингорисполкома посетили профильные учреждения Шанхая для обмена опытом.

Кроме того, в ноябрьские дни состоялся бизнес-форум "Минск-Шанхай", в котором приняли участие около ста предприятий и компаний. Во время визита был также подписан меморандум об установлении дружественных связей между Московским районом Минска и районом Цзядин Шанхая.

Визит делегации Минского горисполкома в Шанхай, мероприятия Дней Минска были организованы при поддержке генерального консульства Беларуси в Шанхае, канцелярии внешних связей Шанхая и народного правительства района Чаннин.

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