Минск и Шанхай установили побратимские связи

Во время мероприятий Дней Минска в Шанхае, которые завершились в эти дни, заместитель мэра белорусской столицы Александр Крепак и заместитель председателя народного правительства Шанхая Сюй Куньлинь поставили свои подписи под соглашением об установлении побратимских связей. Стороны отметили и результативное участие РБ в международной выставке импортных товаров и услуг в Шанхае, которая проходила в начале ноября, определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.

В Шанхайской консерватории музыки прошел с большим успехом торжественный концерт Белорусской академии музыки, китайские зрители смогли познакомиться и с белорусскими фильмами, побывать на фотовыставке "Путешествие по Минску". В свою очередь представители комитетов здравоохранения, образования и социального обеспечения Мингорисполкома посетили профильные учреждения Шанхая для обмена опытом.

Кроме того, в ноябрьские дни состоялся бизнес-форум "Минск-Шанхай", в котором приняли участие около ста предприятий и компаний. Во время визита был также подписан меморандум об установлении дружественных связей между Московским районом Минска и районом Цзядин Шанхая.

Визит делегации Минского горисполкома в Шанхай, мероприятия Дней Минска были организованы при поддержке генерального консульства Беларуси в Шанхае, канцелярии внешних связей Шанхая и народного правительства района Чаннин.