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12.11.2019 16:58
Рубрика: Общество

Минздрав сообщил о снижении материнской и младенческой смертности

Материнская смертность за последние десять лет снизилась на 56%, младенческая - на 40%. Об этом свидетельствует доклад главы Минздрава Вероники Скворцовой. Это один из самых низких показателей в мире.

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- Созданы 94 перинатальных центра, координирующих региональные системы родовспоможения, что позволило снизить материнскую и младенческую смертность на 56 и 40% соответственно за 10 лет, до одних из низких в мире показателей", - цитирует размещенный на сайте министерства доклад РИА Новости

Кроме того в докладе сообщается, что с 2008 года удалось в два раза снизить смертность от инфарктов и комбинированных травм. От инфарктов миокарда - на 18%.

Также отмечается, что в России уделяется особое внимание развитию комплексной профилактики, которая помогла снизить заболеваемость туберкулезом за 10 лет в два раза, а смертность - в 3 раза. Онкологические заболевания стали диагностировать на ранних стадиях на 57% чаще.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
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