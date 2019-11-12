12 ноября в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция, посвященная итогам рейда "Дорожная инспекция ОНФ".
В пресс-конференции приняли участие:
- Васильев Александр Николаевич, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутата Госдумы;
- Цопов Дмитрий Александрович, эксперт проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог";
- Мельков Николай Борисович, главный инженер проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог";
- Осипов Александр Анатольевич, лидер Общественного Движения "Малый электротранспорт России".