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12.11.2019,  
13:15
Текст:  Алексей Брусилов

Подкрепление прибыло: Т-62МВ с динамической защитой появились в Сирии

В Сирии с лета текущего года воюют танки Т-62МВ. Эти боевые машины замечены в составе пятого штурмового корпуса правительственной армии.

Ранее самой совершенной версией "шестьдесят вторых" в этой "горячей точке" считалась модификация "М". Внешне ее легко опознать по дополнительному бронированию корпуса и башни, которые еще во времена афганской войны стали иронично называть "брови Ильича".

Т-62МВ отличается от нее наличием навесной динамической защиты "Контакт". До Сирии о боевом применении этих танков практически не сообщалось, хотя они были созданы еще в середине 80-х годов.

В то время Советская армия обладала внушительным парком Т-62, которые уже тогда стали считаться устаревшими. К тому же афганский опыт продемонстрировал недостаточную защищенность этой техники.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Тогда нижнетагильским конструкторам и пришлось разработать несколько типов модернизированных машин-ветеранов. У них было много общего: система управления огнем с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем, комплекс управляемого ракетного вооружения, применяемого через ствол 115-мм пушки, двигатели. Однако танки различались типами защиты.

Кроме упомянутых выше двух вариантов, была еще версия с комплексом "Дрозд", способным уничтожать подлетающие к боевой машине вражеские ракеты и реактивные противотанковые гранаты. Такая же система монтировалась и на Т-55. Но, в отличие от них, на "шестьдесят вторых" она распространения не получила.

В отличие от "афганского варианта", Т-62МВ были сосредоточены в основном на Дальнем Востоке, где проходили службу до того момента, когда их отправили на базы хранения.

Сейчас эти танки пригодились для борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке.

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