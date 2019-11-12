Соглашение о взаимодействии подписали правительство Москвы и Россотрудничество

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) подписали соглашение о сотрудничестве. От агенства свою подпись поставила под документом его руководитель Элеонора Митрофанова, от имени Москвы глава ДВМС Сергей Черёмин.

Соглашение предусматривает взаимодействие столицы с Содружеством независимых государств в области образования, культуры, науки и поддержки русского языка, развитии и укреплении контактов с организациями соотечественников. Предполагает также сотрудничество по программе краткосрочных ознакомительных поездок молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств в Москву с целью их ознакомления с историей, наукой, культурой и социально-экономическим потенциалом Москвы и РФ в целом. Комментируя документ, Сергей Черёмин сказал:

- Мы решили объединить усилия в работе по различным направлениям в том числе по работе с нашими соотечественниками за рубежом. Кроме того, договорились о продвижении "московского образования" как бренда. Зарубежные партнеры просят нас о развитии русских школ и поддержке русского языка. Мы запланировали сотрудничество в области культуры и займемся организацией различных фестивалей и концертов, например, в рамках Дней Москвы и мероприятий Россотрудничества.

"Подписанное нами соглашение позволит объединить усилия в праздновании 75-летия Победы, где мы будем плотно работать с Домом соотечественника, с историческими клубами и с Правительством Москвы, чтобы реализовать намеченные планы на должном уровне", - добавила Элеонора Митрофанова.