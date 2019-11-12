В Москве обновили 22 площадки для выгула собак

С начала года в Москве в рамках благоустройства и озеленения парковых территорий обновлено и благоустроено 22 площадки для выгула собак. А до конца года сделают еще семь подобных площадок. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента капремонта столицы.

Новые площадки - это огороженные территории, где можно побегать собаке без поводка и намордника, а владельцу - ее потренировать.

Так, на востоке столицы, в Детском Черкизовском парке, появилось свое место для домашних питомцев. Здесь на площади 645 "квадратов" установлены три барьера разной высоты, бум, кольцо - металлоконструкция с автомобильной покрышкой, зафиксированной цепями, а еще здесь можно научить собаку команде "змейка", для этого установлено препятствие слалом. Помимо этой площадки на востоке города сделали еще три подобных места для выгула собак. Еще четыре площадки для выгула собак организовали в Зеленограде.

В Центральном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Западном округах обновили и обустроили по две площадки для выгула и дрессировки собак. На юго-востоке Москвы в парке "Аллея влюбленных" создали площадку площадью 450 квадратных метров.

По данным пресс-службы, самая большая площадка - 600 кв.м - создана на юго-западе города в границах улиц: Профсоюзная, Островитянова, Академика Волгина, Миклухо-Маклая. Среди ее оборудования: лестница, стойка с кольцом, балансиром, бумом и три барьера разной высоты.

На территории Троицкого и Новомосковского округов и на юге Москвы обустроено по одной площадке для выгула собак. Так, в ТиНАО в Спортивном парке в поселении Десеновское появилась зона для домашних животных площадью около 400 квадратных метров. Площадка также оснащена всем необходимым оборудованием.

Напомним, что в прошлом году в рамках комплексного благоустройства и озеленения территорий парков, скверов и других рекреационных зон было оборудовано 18 площадок для выгула и дрессировки собак.