На Камчатке полицейский пойдет под суд за кражу 700 литров бензина

Сотрудники СК в Петропавловске-Камчатском завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего сотрудника полиции. Его обвиняют в присвоении и растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ).

По версии следствия, с января по июнь этого года полицейский похищал бензин, используя служебный автомобиль. Он вносил в заводскую конструкцию машины изменения, искусственно увеличивая ее ежедневный пробег. Ложные сведения записывал в путевой лист, а оставшимся таким образом топливом заправлял свой личный автомобиль.

"Ему удалось похитить не менее 700 литров бензина, причинив ущерб УМВД России по Камчатскому краю на сумму 25 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Свою вину мужчина не признал. На время расследования он отстранен от работы.