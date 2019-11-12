Жительница Камчатки прописала в квартире 62 мигрантов

Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 38-летней местной жительницы, которая незаконно прописывала в своей квартире иностранцев.

По версии следствия, в 2017-2018 годах она за деньги фиктивно регистрировала мигрантов. Женщина направляла в профильное управление УМВД уведомления о прибытии иностранных граждан, зная, что жить по указанному адресу они фактически не будут.

"Таким способом женщина незаконно легализовала пребывание на территории края 62 иностранцев", - сообщает прокуратура края.

Обвиняемой может грозить до трех лет лишения свободы. Известно, что ранее она не была судима, имеет двух несовершеннолетних детей.