Новости

Вице-премьер Украины сообщил о "войне" с Россией 07:29
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе 07:29
Жительница Камчатки прописала в квартире 62 мигрантов 07:17
В Китае мужчина проник в детский сад и облил малышей щелочью 06:56
Кудрин назвал сумму необходимую для борьбы с бедностью в стране 06:53
Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии 06:40
Хабаровская туристка пыталась вывезти в КНР ртуть под корсетом 06:40
В Якутии спасли рыбака с инсультом 06:19
Мексика может предоставить Эво Моралесу статус беженца 06:16
Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти 06:13
Во Владивостоке установили памятник Рихарду Зорге 05:55
В США госпитализирован экс-президент Джимми Картер 05:53
В Сиднее зафиксирована катастрофически высокая опасность пожаров 05:50
"Хаябуса-2" завершит 13 ноября миссию на астероиде Рюгу и отправится к Земле 05:37
На Камчатке полицейский пойдет под суд за кражу 700 литров бензина 05:26
Из-за санкций Венесуэла начала демпинговать на нефтяном рынке 05:22
Столкновение поездов в Бангладеш унесло жизни 12 человек 05:11
Подводная лодка ТОФ "атаковала" субмарину в Японском море 05:06
Хейли рассказала о действовавших против Трампа сотрудниках Белого дома 05:01
Камчатский поселок засыпало пеплом от вулкана Шивелуч 04:33
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему очки 04:31
Жертвами циклона "Булбул" в Бангладеш стали 26 человек 04:22
Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков 03:59
Макрон и Трамп встретятся до декабрьского саммита НАТО 03:54
Захарова назвала отношения США и Европы диалогом волков с волками 03:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
12.11.2019 07:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Камчатки прописала в квартире 62 мигрантов

Текст: Юлия Гарднер

Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 38-летней местной жительницы, которая незаконно прописывала в своей квартире иностранцев.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
Новосибирский бизнесмен прописал в одном доме больше тысячи мигрантов

По версии следствия, в 2017-2018 годах она за деньги фиктивно регистрировала мигрантов. Женщина направляла в профильное управление УМВД уведомления о прибытии иностранных граждан, зная, что жить по указанному адресу они фактически не будут.

"Таким способом женщина незаконно легализовала пребывание на территории края 62 иностранцев", - сообщает прокуратура края.

Обвиняемой может грозить до трех лет лишения свободы. Известно, что ранее она не была судима, имеет двух несовершеннолетних детей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили разведение сил в Донбассе и ситуацию в Ливии
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Медведев поддержал создание реестра компаний-коррупционеров
Минкомсвязь назвала причины возможного роста тарифов мобильной связи
Песков озвучил число осужденных по космодрому Восточный