Основатель стендапа в Набережных Челнах умер после ДТП

Авария на трассе М7, где погибла основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, унесла жизнь второго артиста. 12 ноября в БСМП скончался юморист Ильяс Хасанов.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РИА Новости.

Ильяс Хасанов также был представителем КВН Татарстана, являлся основателем стендап-движения в Набережных Челнах.

Напомним, ДТП произошло ночью 8 ноября.

На сайте КВН Татарстана сообщили, что группа организаторов Татарской лиги КВН после полуфинала возвращались из Казани в Набережные Челны. В пути произошла авария. Фарида Таштабанова погибла на месте. Еще четыре артиста пострадали. Ильяс Хасанов впал в кому.

МВД РФ по Татарстану в пресс-релизе пояснили, что на 924-м километре автодороги Москва - Уфа водитель автомобиля Volkswagen Jetta не выбрал безопасную скорость и врезался в идущий впереди КамАЗ.