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12.11.2019,  
12:15
Текст:  Антон Валагин

Первый автомат Калашникова показали на видео

К 100-летию Михаила Калашникова носящий его имя концерн опубликовал видео с первым автоматом, созданным знаменитым оружейником. Оружие называется АК-46 и хотя внешне напоминает легендарный АК-47, кардинально отличается от него по конструкции.

Фото: РИА Новости
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АК-46 - первый автомат, созданный Калашниковым для конкурс на новое стрелковое оружие для советской армии. В работе автоматики прослеживается сходство с американской самозарядной винтовкой М1 Garand: короткий ход расположенного над стволом газового поршня и поворотный затвор, - а общая компоновка и внешний вид во многом унаследованы от немецкой штурмовой винтовки StG-44. Очевидно, здесь не обошлось без влияния ее автора Хуго Шмайссера, вместе с другими немецкими оружейниками интернированного после войны в Ижевск. Несмотря на богатую родословную, АК-46 был признан негодным после второго тура испытаний и через год Калашников сделал новый автомат - уже собственной конструкции. Это был легендарный АК-47.

Представленный на видео образец - шестой АК-46 из экспериментальной серии. Органы управления: ручка заряжания, предохранитель,переводчик режимов огня, - расположены слева. Крышка ствольной коробки, затворная рама и другие детали имеют совершенно иную конструкцию, нежели на классическом АК. Калибр оружия 7,62х41 мм, вес с магазином без патронов 4,328 кг, общая длина 950 мм, прицельная дальность 800 метров.

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