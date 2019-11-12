В Башкирии завод заплатит за гибель рыбы в реке миллионные штрафы

В сумму более девяти миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный природе в июле этого года под башкирским Благовещенском, когда в результате разлива ливневых и сточных вод АО "Полиэф" на реке Изяк массово погибла рыба. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Проверку деятельности предприятия провела Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура, которая установила: загрязнение реки и прилагающей к предприятию лесного участка химическими веществами произошло из-за разлива ливневых и сточных вод акционерного общества. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления и нарушение правил водопользования. Также были составлены протоколы об административных правонарушениях. В итоге общая сумма наложенных на предприятие штрафов превысила 1,3 миллиона рублей.

В адрес руководителя общества внесено представление об устранении выявленных нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли 12 должностных лиц, для загрязненного лесного участка разработали план рекультивации.

Напомним, загрязнение реки Изяк произошло в конце июля. Местные жители обнаружили, что на поверхности плавает мертвая рыба. Только за первые два дня специалисты собрали и отвезли на утилизацию 520 килограммов мертвой рыбы. На заводе ситуацию назвали "внештатной" и организовали собственную внутреннюю проверку.