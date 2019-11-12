В нижегородском парке обнаружили керамику XIII века

При раскопках в нижегородском парке "Швейцария" специалисты Института археологии Российской академии наук обнаружили остатки керамической посуды и пряслица (грузик для ручного веретена) предположительно XIII века.

Об этом "РГ" сообщила председатель Союза попечительских советов парков Нижнего Новгорода Мария Попова.

В рамках археологической разведки перед проведением благоустройства парка "Швейцария" ученые сделали шурфы в самом парке и на его склонах. В шурфах обнаружены предметы быта, датируемые 13-15 веками.

Вполне возможно, что специалисты обнаружат и другие артефакты, поскольку раскопки еще не закончены.