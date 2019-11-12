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12.11.2019 14:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми построят новую гимназию

В краевой столице началось возведение нового корпуса гимназии на 1050 учеников
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Сегодня, 12 ноября, в рамках рабочей поездки в Орджоникидзевский район Перми губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал строительство нового корпуса гимназии №3 (ул. Звенигородская, 11). Застройщик приступил к работам в октябре, после ввода в эксплуатацию здание будет передано в управление администрации Перми.
Площадь нового четырехэтажного корпуса гимназии составит 19 тысяч квадратных метров. Фото: Администрация губернатора Пермского края Площадь нового четырехэтажного корпуса гимназии составит 19 тысяч квадратных метров. Фото: Администрация губернатора Пермского края
Площадь нового четырехэтажного корпуса гимназии составит 19 тысяч квадратных метров. Фото: Администрация губернатора Пермского края

Уникальность проекта заключается в этажности здания - из-за небольшого земельного участка было принято решение построить школу в четыре этажа, это позволит вместить большее число учеников при обеспечении стандартов - 12 "учебных" квадратных метров на каждого ученика. Как пояснил генеральный директор "Краснокамского ЖБК" Константин Меновщиков, сейчас на площадке уже завершен демонтаж старого корпуса, вырыт котлован, забито чуть больше половины свай, ведется монтаж фундамента и начата установка колонн.

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- Идем с опережением графика: почти на месяц раньше начали возводить корпус. Планируем завершить строительство в начале 2021 года, - отметил строитель.

Глава региона Максим Решетников отметил, что проект школы учитывает все требования, предъявляемые к современным учреждениям образования: наличие современных помещения для организации питания, техническое оснащение библиотек, компьютерных классов, спортзалы, а также доступность для маломобильных групп граждан.

По словам директора гимназии Татьяны Новиковой, прежний корпус мог вместить 800 учеников, сейчас же здесь смогут получать знания 1050 ребят. Также, отметила директор, важным моментом для удобства школьников является сохранение входа в здание в том же самом месте.

Площадь нового четырехэтажного корпуса гимназии составит 19 тысяч квадратных метров. В нем разместятся 242 помещения: 60 учебных кабинетов, библиотека, музей, актовый зал со сценой, два спортивных зала, раздевалки с санузлом и душевыми кабинами, административный блок, а также комплекс помещений для организации питания учеников и сотрудников. На лестничных пролетах будет установлено витражное остекление. Для маломобильных групп граждан в здании будет установлено два лифта, на входах запроектированы четыре вертикальные платформы и одна - в актовом зале.

Помимо учебного корпуса будет благоустроена и территория вокруг него. На территории гимназии будет размещено мини-футбольное поле, площадки для баскетбола, гимнастики, для сдачи норм ГТО, подвижных игр и тихого отдыха, беговые дорожки и озеленение.

Срок строительства 18 месяцев (1,5 года), сумма контракта по итогам закупочных процедур составила более 581 миллиона рублей. При этом три четверти средств будет направлено из краевого бюджета, одна четверть - из городского.

Фото: администрация губернатора Пермского края
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По итогам осмотра строительной площадки губернатор Максим Решетников поручил главе города Дмитрию Самойлову заранее продумать вопрос с транспортной доступностью школы, безопасного пути школьников от остановок общественного транспорта и систему освещения около школы.

На строительство детских садов и школ в Пермском крае в 2019-2021 годах планируется выделить порядка 9,7 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета, в рамках нацпроектов "Демография" и "Образование", инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Новые объекты образования смогут принять более 19 тысяч ребят.

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