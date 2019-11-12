В Прикамье водителя почты осудили за инсценировку нападения и кражу денег

Чердынский районный суд Пермского края признал виновным 53-летнего жителя Прикамья в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статьи № 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере).

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, следствием и судом было установлено, что осужденный, водитель ФГУП "Почта России", в сентябре этого года получил инкассаторские сумки с денежными средствами, предназначенными для выплаты пенсий. В дальнейшем он похитил из сейфа служебного автомобиля, на котором работал, 459 тысяч рублей. Пытаясь скрыть преступление, он инсценировал вооруженное нападение, но в дальнейшем был изобличен органами следствия.

Суд назначил осужденному наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно. Ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.