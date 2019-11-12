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12.11.2019 09:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе начали проверку после гибели воспитательницы в бассейне детсада

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В управлении СКР по Башкирии сообщили о начале доследственной проверки по факту смерти 51-летней воспитательницы детского сада. Устанавливают обстоятельства ее смерти следователи Кировского райотдела следкома Уфы.

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Известно, что поздно вечером 8 ноября женщину привезли в больницу из одного из уфимских детских садов. Сообщается, что она упала в бассейн и захлебнулась, после оказания первой медпомощи ее госпитализировали, но на следующий день женщина умерла в реанимационном отделении.

Следователи осмотрели место происшествия и сейчас опрашивают очевидцев. Также назначена судмедэкспертиза, которая должна установить причины смерти воспитателя.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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