В Уфе начали проверку после гибели воспитательницы в бассейне детсада

В управлении СКР по Башкирии сообщили о начале доследственной проверки по факту смерти 51-летней воспитательницы детского сада. Устанавливают обстоятельства ее смерти следователи Кировского райотдела следкома Уфы.

Известно, что поздно вечером 8 ноября женщину привезли в больницу из одного из уфимских детских садов. Сообщается, что она упала в бассейн и захлебнулась, после оказания первой медпомощи ее госпитализировали, но на следующий день женщина умерла в реанимационном отделении.

Следователи осмотрели место происшествия и сейчас опрашивают очевидцев. Также назначена судмедэкспертиза, которая должна установить причины смерти воспитателя.