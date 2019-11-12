Омские власти проконтролировали строительство новой школы

В Омске, в микрорайоне "Амурский-2" полным ходом идет строительство новой школы. В настоящее время степень готовности здания уже превысила 30 процентов. Возведение объекта осуществляется в рамках национального проекта "Образование".Срок сдачи школы - ноябрь 2020 года. Мэрия держит ход работ на особом контроле.

Строительство нового образовательного учреждения ведется на земельном участке, расположенном вблизи детского сада № 44 (улица 21-я Амурская, 41/2). По данным департамента строительства администрации Омска, это будет современное здание с переменной этажностью от 2-х до 4-х этажей, площадью 23 984 квадратных метров.Обучаться здесь смогут 1 122 ученика.

Проектом, который выполняется с учетом обеспечения нормативов доступной среды, предусмотрено более 50 учебных классов. Все помещения будут оборудованы необходимыми средствами для присутствия детей с ограниченными возможностями, в том числе лифтом.

В новой школе предусмотрены просторный спортивный, актовый, читальный залы. Здесь будут информационный центр и книгохранилище, отдельные гардеробы для учеников и учителей. Проект включает также медицинский блок с кабинетом врача, процедурный и прививочный кабинеты, санитарные комнаты, спальные помещения, а также столовую с обеденным залом на 624 места и кухонным блоком.

Проект здания разработан Архитектурно-планировочной мастерской № 2 ПКИ "Омский Промстройпроект". Начальная максимальная цена контракта составляет 619,4 миллиона рублей. В эту сумму входит разработка рабочей документации и проведение строительных работ. В качестве подрядчика выбрано СМУ-9 Стройбетон "Космическое".

- В настоящее время подрядчиком на объекте выполнены работы по подготовке территории, устройству фундаментов и возведению цокольного этаже здания школы. Завершены работы по кладке наружных и внутренних стен первого этажа, монтаж плит перекрытия выполнен на 80 процентов. Уже начаты работы по монтажу колонн и кладке наружных стен второго этажа, - рассказала начальник отдела контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и социального назначения департамента строительства администрации Омска Елена Небосенко.

При этом департамент осуществляет жесткий контроль за ходом возведения школы в микрорайоне "Амурский-2". Качество выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с муниципальным контрактом, проверяет Сибирский дорожный испытательный центр.

По условиям муниципального контракта строительная компания должна сдать школу через год. В настоящее время все работы идут по графику.

Кстати

В администрации Омска обещают, что на этом школьное строительство не закончится. Так, уже в следующем году планируют начать строить четыре школ на улицах Завертяева, Мельничная, проспекте Космическом и в жилом комплексе "Кузьминки". Кроме того, начнут строить семь детских садов: на улицах 1-й Станционная, Светловская, 21-й Амурская, в поселке Биофабрика, в микрорайонах "Прибрежный" и поселке Большие Поля. Все это будет строиться по национальным проектам "Образование" и "Демография".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации города Омска