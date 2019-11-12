Под Омском две фуры загорелись после столкновения

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Крупное ДТП произошло в Любинском районе Омской области. На 578 километре трассы Тюмень - Омск столкнулись две фуры.
- После столкновения автомобили загорелись, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Автодорога перекрыта. Регулировочные действия осуществляют два экипажа ДПС. По предварительным данным, погибших нет. Один грузовик выгорел полностью.
- Водителя одной из фур госпитализировали с места происшествия, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.
По предварительной информации, причиной ДТП могло стать не соблюдение водителями дистанции.