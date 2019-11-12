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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Омском две фуры загорелись после столкновения

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: ГУ МЧС России по Омской области Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Крупное ДТП произошло в Любинском районе Омской области. На 578 километре трассы Тюмень - Омск столкнулись две фуры.

Фото: Пресс-служба МВД по Красноярскому краю
В Красноярском крае рейсовый автобус столкнулся с автомобилем

- После столкновения автомобили загорелись, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Автодорога перекрыта. Регулировочные действия осуществляют два экипажа ДПС. По предварительным данным, погибших нет. Один грузовик выгорел полностью.

- Водителя одной из фур госпитализировали с места происшествия, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

По предварительной информации, причиной ДТП могло стать не соблюдение водителями дистанции.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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