Под Омском две фуры загорелись после столкновения

Крупное ДТП произошло в Любинском районе Омской области. На 578 километре трассы Тюмень - Омск столкнулись две фуры.

- После столкновения автомобили загорелись, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Автодорога перекрыта. Регулировочные действия осуществляют два экипажа ДПС. По предварительным данным, погибших нет. Один грузовик выгорел полностью.

- Водителя одной из фур госпитализировали с места происшествия, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

По предварительной информации, причиной ДТП могло стать не соблюдение водителями дистанции.