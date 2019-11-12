В Красноярском крае рейсовый автобус столкнулся с автомобилем

На трассе в Красноярском крае междугородний автобус, ехавший из Шарыпово в Красноярск, столкнулся с автомобилем УАЗ. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, травмы в ДТП получили три человека.

По данным ведомства, инцидент произошел около 11 часов утра на 49 километре дороги Ачинск-Ужур-Троицкое. По предварительным данным, УАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, в котором находились 18 пассажиров. В результате пострадал сам водитель автомобиля, еще два пассажира обратились за помощью к врачам из-за ушибов.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители, выясняются обстоятельства и причины ДТП.