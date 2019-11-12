В Новокузнецке жители многоэтажки приняли тубус за гранатомет

В Новокузнецке жители многоэтажного дома улице Энтузиастов обнаружили в подъезде подозрительный предмет.

Жильцы выложили фотографии находки в социальные сети и поделились опасениями о том, что она очень похожа на настоящее оружие. Мнения пользователей разделились. Подписчики паблика высказали предположения о том, что это может быть базука, гранатомет или даже переносной зенитно-ракетный комплекс.

- В любом случае в подъезде оружию не место, - вынесли вердикт горожане и посоветовали обратиться в правоохранительные органы.

На место происшествия прибыло инженерно-техническое отделение ОМОН и экстренные службы. Находку передали полиции.

- Никакой угрозы данный предмет не представляет, - сообщили "РГ" в УМВД России по кемеровской области. - Это тубус.

Как выяснилось, накануне жительница данного подъезда поссорилась со своим сожителем и решила выставить его вещи в подъезд. Среди них и оказался тубус.