В Омске прокуратура потребовала конфисковать авто экс-полицейского

Прокуратура Центрального округа города Омска в судебном порядке потребовала обратить в доход Российской Федерации дорогостоящую иномарку, приобретенную омским полицейским.

В ходе плановой антикоррупционной проверки прокуроры обнаружили, что в 2017 году сотрудник дежурной части полиции вместе с супругой приобрел новое авто из салона. Седан бизнес-класса BMW 520D XDrive стоил три миллиона рублей, поэтому полицейский предусмотрительно оформил его на жену. Однако представителей надзорных органов заинтересовало, на какие деньги был приобретен автомобиль. Ведь согласно декларации о доходах за три года молодая семья заработала всего два миллиона рублей.

- В справке, содержащей сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги информация о данной сделке отсутствовала, - сообщил "РГ" представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко.

Источники получения средств, за счет которых совершена была эта сделка, обнаружить не удалось. Полицейский так и не смог объяснить, откуда у него взялись деньги на седан.

- За нарушения антикоррупционного законодательства данный сотрудник был уволен из полиции, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - В судебном порядке он пытался восстановиться на службе, но безрезультатно.

Между тем это уже не первый случай, когда прокуроры настаивают на конфискации незаконно приобретенного имущества омских чиновников и правоохранителей. Такие возможности предоставляет закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности". Если должностное лицо не сумеет доказать, что купило имущество на полученные законным путем средства, то прокурор может через суд потребовать обращения в доход государства того, что "нажито непосильным трудом".

Так, несколько лет назад Кировский районный суд Омска взыскал в пользу государства половину доли нежилого помещения, принадлежащего супруге омского депутата горсовета Евгения Сметанина. Стоимость недвижимости превышала доход семьи за три года на 1,1 миллиона рублей.

А два года назад Куйбышевский районный суд Омска обратил в пользу государства имущество бывшего вице-спикера Омского городского совета Василия Мамонтова. Как выяснилось, семья народного избранника приобрела в 2015 году квартиру и парковочное место под автомобиль в городе Дюссельдорф стоимостью более 37,5 миллиона рублей. Эта сумма существенно превысила их доходы. Однако в собственность России заграничную квартиру экс- депутата оформить до сих пор не удалось. Информация об исполнении судебного решения в омскую прокуратуру пока не поступила.