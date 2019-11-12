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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Cirque du Soleil покажет в Петербурге шоу режиссера олимпиады в Сочи

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
С 11 по 15 декабря в петербургском Ледовом дворце покажут первое в истории труппы ледовое шоу CRYSTAL. Европейская премьера шоу CRYSTAL состоится 22 ноября 2019 года в Москве. По словам организаторов, в этом спектакле Cirque du Soleil "исследовал возможности льда и привнес высочайшие стандарты исполнения акробатических номеров на неведомую территорию".

Новое шоу - это коктейль из синхронного фигурного катания, фристайла и экстремальных видов спорта, а также цирковые дисциплины. По сценарию представления Кристал, главная героиня шоу, пускается в отчаянное путешествие, которое изменит многое и поможет ей понять себя. "Вместе с Кристал зрители ускользнут в мир, где героев манят приключения, а мечта становится не бегством от реальности", уверяют организаторы.

Фото: REUTERS
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Постановку представления подготовила труппа фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из одиннадцати стран мира. Среди них - режиссеры шоу Шена Кэролл (номинант премии Drama Desk, хореограф специального выступления Cirque du Soleil на церемонии вручения кинопремий Оскар 2012 г.) и Себастьян Солдевилья (режиссер первой части церемонии открытия Олимпийских Игр в Сочи).

Старшим хореографом, поставившим номера с участием фигуристов, стал четырехкратный чемпион Канады и мира в мужском одиночном катании Курт Браунинг; хореографом-постановщиком - Бенджамин Агосто, пятикратный чемпион США в танцах на льду и серебряный призер Олимпийских игр 2006 года.

Культура Театр Танец Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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