Cirque du Soleil покажет в Петербурге шоу режиссера олимпиады в Сочи

С 11 по 15 декабря в петербургском Ледовом дворце покажут первое в истории труппы ледовое шоу CRYSTAL. Европейская премьера шоу CRYSTAL состоится 22 ноября 2019 года в Москве. По словам организаторов, в этом спектакле Cirque du Soleil "исследовал возможности льда и привнес высочайшие стандарты исполнения акробатических номеров на неведомую территорию".

Новое шоу - это коктейль из синхронного фигурного катания, фристайла и экстремальных видов спорта, а также цирковые дисциплины. По сценарию представления Кристал, главная героиня шоу, пускается в отчаянное путешествие, которое изменит многое и поможет ей понять себя. "Вместе с Кристал зрители ускользнут в мир, где героев манят приключения, а мечта становится не бегством от реальности", уверяют организаторы.

Постановку представления подготовила труппа фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из одиннадцати стран мира. Среди них - режиссеры шоу Шена Кэролл (номинант премии Drama Desk, хореограф специального выступления Cirque du Soleil на церемонии вручения кинопремий Оскар 2012 г.) и Себастьян Солдевилья (режиссер первой части церемонии открытия Олимпийских Игр в Сочи).

Старшим хореографом, поставившим номера с участием фигуристов, стал четырехкратный чемпион Канады и мира в мужском одиночном катании Курт Браунинг; хореографом-постановщиком - Бенджамин Агосто, пятикратный чемпион США в танцах на льду и серебряный призер Олимпийских игр 2006 года.