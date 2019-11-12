Путин ввел ответственность за нелегальный оборот янтаря и других камней

Уголовная ответственность за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней введена в России. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Интересно, что проект был внесен Госдуму правительством еще в феврале. Наказание за самовольную добычу янтаря было и прежде, но слабое - это административное правонарушение. По статье 7.5 КоАП РФ самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней наказывалась штрафом в 500 тысяч рублей. Это для отдельных граждан, а для фирмы, сотрудники которой занимаются незаконной добычей янтаря, штраф вырастал до 60 миллионов рублей.

Теперь вслед за административной ответственностью будет наступать уголовная. Тот, кто уже подвергался наказанию по КоАП, будет оштрафован за аналогичное нарушение на 1 миллион рублей. Предусмотрено и лишение свободы до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей, а также обязательные, исправительные или принудительные работы. Если стоимость добытых камней превысит 1 миллион рублей, штраф будет двукратным. Вдвое увеличится и возможный тюремный срок - до четырех лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Аналогичная уголовная ответственность предусмотрена и за сделки с "заведомо самовольно добытыми" камнями, хранение и перевозку таких драгоценностей.

В случае с организованной группой штраф увеличивается до 5 миллионов рублей, а срок заключения может составить 6 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Известно, что в мире за год добывается янтаря от 500 до 800 тонн. Примерно 65 процентов добычи приходится на Россию, в основном Калининградскую область. Остальные 35 процентов делят страны Балтии и Польша. В то же время, по сведениям Министерства внутренних дел РФ, в 2014-2016 годы самовольно было добыто 15,7 тонны янтаря.