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12.11.2019 23:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин ввел ответственность за нелегальный оборот янтаря и других камней

Уголовная ответственность за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней введена в России. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Интересно, что проект был внесен Госдуму правительством еще в феврале. Наказание за самовольную добычу янтаря было и прежде, но слабое - это административное правонарушение. По статье 7.5 КоАП РФ самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней наказывалась штрафом в 500 тысяч рублей. Это для отдельных граждан, а для фирмы, сотрудники которой занимаются незаконной добычей янтаря, штраф вырастал до 60 миллионов рублей.

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Теперь вслед за административной ответственностью будет наступать уголовная. Тот, кто уже подвергался наказанию по КоАП, будет оштрафован за аналогичное нарушение на 1 миллион рублей. Предусмотрено и лишение свободы до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей, а также обязательные, исправительные или принудительные работы. Если стоимость добытых камней превысит 1 миллион рублей, штраф будет двукратным. Вдвое увеличится и возможный тюремный срок - до четырех лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Аналогичная уголовная ответственность предусмотрена и за сделки с "заведомо самовольно добытыми" камнями, хранение и перевозку таких драгоценностей.

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В случае с организованной группой штраф увеличивается до 5 миллионов рублей, а срок заключения может составить 6 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Известно, что в мире за год добывается янтаря от 500 до 800 тонн. Примерно 65 процентов добычи приходится на Россию, в основном Калининградскую область. Остальные 35 процентов делят страны Балтии и Польша. В то же время, по сведениям Министерства внутренних дел РФ, в 2014-2016 годы самовольно было добыто 15,7 тонны янтаря.

Власть Право Уголовное право Экономика Отрасли Ресурсы Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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