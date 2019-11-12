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12.11.2019 10:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге устранили дефект паропровода возле пивзавода

Текст: Светлана Цыганкова

Аварийно-восстановительные бригады ГУП "ТЭК" Санкт-Петербурга справились с ремонтом паропровода у пивзавода "Балтика" раньше срока, сообщили в пресс-службе предприятия.

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Во вторник в 06:30 специалисты завершили работы. Ремонт паропровода диаметром 400 миллиметров был проведен за девять с половиной часов вместо 13-ти, положенных по нормативам.

"РГ" ранее писала о том, что шум от прорыва жители кварталов, расположенных недалеко от промзоны "Парнас", приняли за взрыв. Кроме того, при прорыве посыпались камни на припаркованные рядом машины.

В пресс-службе ТЭК добавили, что в ходе технологического нарушения травмы получили две женщины. Их сразу госпитализировали. Предприятие окажет пострадавшим всю необходимую помощь и выплатит компенсацию.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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