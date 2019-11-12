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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Альфонс обманул одинокую ростовчанку на шесть миллионов рублей

Текст: Александр Гавриленко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ростове-на-Дону задержан мужчина, который обманом заставил местную жительницу продать свою квартиру и похитил у нее шесть миллионов рублей. По данным МВД, подозреваемый может быть причастен как минимум еще к трем аналогичным преступлениям.

Фото: iStock
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Со своей жертвой мошенник познакомился через социальные сети. И увлек женщину выдуманной историей - якобы он одинокий вдовец, воспитывающий сына. А еще он рассказал, что владеет строительной компанией и ищет спутницу для создания своего "уютного гнездышка". Спустя некоторое время мужчина предложил ей выйти за него замуж. Женщина согласилась. Более того - он убедил ее продать квартиру, а на вырученные деньги построить их общий дом. Чтобы убедить ее в серьезности своих намерений, жулик несколько раз привозил женщину на красивый строящийся объект. Как выяснилось позже, этот дом ему не принадлежал. Но женщина доверилась мошеннику, продала свою квартиру, а все деньги (более шести миллионов рублей) передала ему.

Сейчас мошенник задержан и заключен под стражу, ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. При этом в полиции есть данные по еще трем аналогичным преступлениям. По всей видимости, это дело рук того же мошенника. Предварительное расследование продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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