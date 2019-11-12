Альфонс обманул одинокую ростовчанку на шесть миллионов рублей

В Ростове-на-Дону задержан мужчина, который обманом заставил местную жительницу продать свою квартиру и похитил у нее шесть миллионов рублей. По данным МВД, подозреваемый может быть причастен как минимум еще к трем аналогичным преступлениям.

Со своей жертвой мошенник познакомился через социальные сети. И увлек женщину выдуманной историей - якобы он одинокий вдовец, воспитывающий сына. А еще он рассказал, что владеет строительной компанией и ищет спутницу для создания своего "уютного гнездышка". Спустя некоторое время мужчина предложил ей выйти за него замуж. Женщина согласилась. Более того - он убедил ее продать квартиру, а на вырученные деньги построить их общий дом. Чтобы убедить ее в серьезности своих намерений, жулик несколько раз привозил женщину на красивый строящийся объект. Как выяснилось позже, этот дом ему не принадлежал. Но женщина доверилась мошеннику, продала свою квартиру, а все деньги (более шести миллионов рублей) передала ему.

Сейчас мошенник задержан и заключен под стражу, ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. При этом в полиции есть данные по еще трем аналогичным преступлениям. По всей видимости, это дело рук того же мошенника. Предварительное расследование продолжается.