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12.11.2019 14:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Малышева подаст в суд на СМИ, обвинившие ее в пьянстве в Краснодаре

Текст: Ирина Белова
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ведущая телепередачи "Жить здорово!" и "Здоровье" на Первом канале Елена Малышева подаст в суд на СМИ, которые обвинили ее в пьяном дебоше в аэропорту Краснодара. Об этом она сегодня сообщила в Instagram.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Телеведущую Елену Малышеву отпустили из больницы

"К сожалению для вас, я не пью, не курю и не ругаюсь матом, - заявила телеведущая. - Если не будет официальных извинений, на каждое издательство подам в суд и с каждого взыщу деньги".

Накануне Елена Малышева побывала в одной из клиник Краснодара и познакомилась с методом, с помощью которого малышке из США Луне Феннер провели операцию по удалению с лица "пятна Бэтмена", похожего на маску.

Недавно, как сообщала "РГ", Елена Малышева из-за высокого давления попала в больницу с гипертоническим кризом.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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