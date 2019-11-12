Малышева подаст в суд на СМИ, обвинившие ее в пьянстве в Краснодаре

Ведущая телепередачи "Жить здорово!" и "Здоровье" на Первом канале Елена Малышева подаст в суд на СМИ, которые обвинили ее в пьяном дебоше в аэропорту Краснодара. Об этом она сегодня сообщила в Instagram.

"К сожалению для вас, я не пью, не курю и не ругаюсь матом, - заявила телеведущая. - Если не будет официальных извинений, на каждое издательство подам в суд и с каждого взыщу деньги".

Накануне Елена Малышева побывала в одной из клиник Краснодара и познакомилась с методом, с помощью которого малышке из США Луне Феннер провели операцию по удалению с лица "пятна Бэтмена", похожего на маску.

Недавно, как сообщала "РГ", Елена Малышева из-за высокого давления попала в больницу с гипертоническим кризом.