В Симферополе открыли кризисный центр для женщин

В Симферополе открылся кризисный центр для женщин "Крымский дом для мамы". Здесь бесплатно могут пожить какое-то время мамы с детьми и беременные женщины, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Их обеспечат питанием и вещами, которые приобретаются на пожертвования благотворителей.

Инициатором проекта выступил иерей Дионисий Волков, к нему присоединились специалисты Крымского республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. По словам Волкова, одновременно в Центре смогут проживать шесть беременных женщин или мам с детьми до 10 лет. Помимо крова они могут получить социальную, юридическую, психологическую и духовную помощь.

Срок проживания индивидуален для каждой женщины, в зависимости от сложности ситуации. За это время постоялицам при необходимости помогут оформить документы, восстановить социальные связи, найти пути решения проблем.

При заселении проводится беседа и анкетирование, проверяются факты сложившейся ситуации. По истечении семидневного испытательного срока с мамой заключается договор на месяц, который в дальнейшим продлевается.

Центр располагается в симферопольском микрорайоне "Марьино" в арендуемом жилом здании.

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