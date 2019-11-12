Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.11.2019,  
13:11
Текст:  Татьяна Воробьева

На Урале модернизировали военные вертолеты

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Более двух десятков вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ми-8АМТШ, которые базируются в Свердловской и Челябинской областях, модернизировали на российских авиазаводах.

Фото: Пресс-служба ЦВО
Уральские летчики получили четыре ударных вертолета "Крокодил"

"На технику установили новейшие бортовые комплексы обороны "Витебск" и "Вектор": они защищают вертолет от ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне излучения. Помимо этого, три станции оптико-электронного подавления защищают находящиеся рядом винтокрылые машины, не имеющие БКО", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Изменения вносятся с учетом опыта боевого применения вертолетов.

Боевые машины этого семейства, напомним, могут перевозить до 36 десантников или до 12 раненых, а также до четырех тонн грузов в кабине или и на внешней подвеске. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, которое адаптировано для использования очков ночного видения - это дает возможность выполнять ночные полеты и садиться на необозначенные площадки.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
гособоронзаказ
Фото: YouTube
Первый автомат Калашникова показали на видео 12:15
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57 11.11.2019
Массу военно-транспортного Ил-112 снизили на тонну 11.11.2019
вертолеты
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
В небе "Медведи": как Ту-95 сбивали истребители НАТО 09:59
Вид из кабины: вертолеты ВКС РФ начали патрулирование на севере Сирии 08.11.2019
Боевой вертолет разбился об итальянский эсминец 07.11.2019
авиация
Фото: РИА Новости
"Калашников" создаст версию АК-12 под стандарт НАТО 11.11.2019
Три новых самолета Су-34 получит челябинский авиаполк 26.09.2019
Видео: У Соль-Илецка военные самолеты приземлились на грунтовую полосу 30.08.2019