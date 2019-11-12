В Магнитогорске арестован обвиняемый в убийстве журналиста

В городе Магнитогорске Челябинской области задержан мужчина, который в ходе дорожного конфликта на перекрестке нанес тяжелые травмы журналисту газеты "Магнитогорский металл" Михаилу Скуридину. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщили в следственном управлении СК региона.

Как уже сообщала "РГ", инцидент произошел на пересечении улиц Ворошилова и Завенягина 31 марта. Со слов очевидцев стало известно, что в ходе конфликта, возникшего между водителем и пешеходом, журналистом газеты "Магнитогорский металл", последнему были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он впал в кому и через два месяца скончался в больнице.

- По уголовному делу совместно с сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области проделан значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: допрошено более 30 свидетелей, на причастность к преступлению проверены владельцы более 250 автомашин. Просмотрены видеозаписи более двух десятков видеокамер. Проведены необходимые экспертизы: видеотехническая, судебно-медицинская и другие, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В результате установлена личность 41-летнего жителя Магнитогорска, причастного к совершению преступления.

Задержанный ранее судим, не работает, добавили в СК. Однако о причинах возникшего конфликта пока распространяются.

По ходатайству следствия задержанному избрана мера пресечение в виде ареста. По статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы с ее последующим ограничением еще на два года.