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Рэпер Bad Azz умер в тюрьме

Новости
    12.11.2019, 19:03
Текст:   Олег Усков

43-летний рэпер Bad Azz (Джамарр Антонио Стампс) ушел из жизни 11 ноября в тюрьме в Калифорнии через четыре дня после того, как был упрятан в застенки по обвинению в домашнем насилии.

Информация появилась на Complex, подтвержденная коллегами Bad Azz по цеху.

В частности, первым скорбь по соратнику в соцсетях выразил его старший товарищ Snoop Dogg.

Стампс родился 27 ноября 1975 года. Состоял в творческом объединении DPGC - Tha Dogg Pound Gangsta Crips, записывался с Тупаком Шакуром, Айс Кьюбом, Баста Раймсом.

Свой последний альбом - The Nu Adventures of Bad Azz - выпустил в прошлом году.

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