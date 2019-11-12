Рэпер Bad Azz умер в тюрьме

43-летний рэпер Bad Azz (Джамарр Антонио Стампс) ушел из жизни 11 ноября в тюрьме в Калифорнии через четыре дня после того, как был упрятан в застенки по обвинению в домашнем насилии.

Информация появилась на Complex, подтвержденная коллегами Bad Azz по цеху.

В частности, первым скорбь по соратнику в соцсетях выразил его старший товарищ Snoop Dogg.

Стампс родился 27 ноября 1975 года. Состоял в творческом объединении DPGC - Tha Dogg Pound Gangsta Crips, записывался с Тупаком Шакуром, Айс Кьюбом, Баста Раймсом.

Свой последний альбом - The Nu Adventures of Bad Azz - выпустил в прошлом году.