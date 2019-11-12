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Режиссер "Шазама!" экранизирует комикс ужасов

Новости
    12.11.2019, 16:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

36-летний шведский самородок Дэвид Ф. Сэндберг, "выстреливший" крайне тепло принятой супергеройской комедией "Шазам!", возвращается к корням - к хоррорам.

Фото: youtube.com/ WBRussia
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Напомним: начинал режиссер с фильма ужасов "И гаснет свет…", выросшего из его же короткометражки "Без света" ("самой страшной в истории интернета"), за которым последовала картина "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".

Теперь на повестке у кинодела адаптация комикса The Unsound для Netflix, сообщает Deadline.

Сценарий проекта пишет Скайлар Джеймс, продюсированием займутся компания Mangata и BOOM! Studios, на которой вышел графический оригинал .

По его сюжету девушка-психиатр возвращается в психиатрическую больницу, где когда-то работала ее мать до того, как самой стать пациенткой. Погружаясь все глубже и глубже в "кроличью нору", героиня начинает вскрывать мрачные и зловещие секреты, которых у больницы и ее матери полно - гораздо больше, чем она могла даже предположить.

По касту и датам сведений еще нет.

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