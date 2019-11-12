Россия будет знакомить китайцев с бизнес-этикетом

Для увеличения товарооборота между Россией и Китаем до 200 миллиардов долларов к 2024 году потребуется решить ряд проблем, существующих в торговле между двумя странами, заявили на заседании экспертного совета Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей в Совете Федерации.

О том, чтобы существенно нарастить товарооборот, летом заявил новый посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Теперь профильные сообщества продумывают возможные способы достижения этой цели.

Как отметил член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Пронюшкин, среди существующих проблем остро стоит вопрос нетарифных ограничений в российско-китайской торговле. "Помочь может усиление межпарламентского сотрудничества России и Китая, создание рабочих групп, совершенствование нормативно-правовой базы с целью упрощения доступа на рынки и улучшения условий торговли", - сказал Александр Пронюшкин.

Еще одна проблема - недостаточное взаимодействие с Китаем малого и среднего бизнеса. Если крупные российские компании активно выходят на рынок Поднебесной, то небольшие организации попросту не знают, как это сделать. Для этого не помешало бы ознакомиться с бизнес-культурой партнеров, уверены эксперты. Как рассказал "РГ" президент РАСПП Виталий Манкевич, особенно заметна нехватка подобного опыта в регионах. В частности, РАСПП по просьбе Томской городской администрации занимался налаживанием сотрудничества российских и китайских партнеров непосредственно в этом городе. Практику можно распространить и в других регионах, уверен Виталий Манкевич. Таким образом, удастся привлечь большее количество инвестиций в Россию.

"Необходимо наладить деловое бизнес-образование китайских партнеров. Они не знают российских законов, не знают, в какие официальные структуры обратиться, чтобы разрешить какие-то вопросы", - подчеркнул Виталий Манкевич.

При этом Китай неизменно заинтересован в наращивании товарооборота с Россией, особенно Поднебесная ждет отдельные категории товаров. В частности, это свинина, соя и другие сельскохозяйственные товары. Эпидемия африканской чумы свиней сильно ударила по мясной промышленности Китая в последнее время. А торговая война с США осложнила поставки свинины в Поднебесную.

"Китай столкнулся с проблемами поставок свинины. Цена уже увеличилась вдвое. При этом Китай превосходит другие страны по потреблению свинины. Поэтому это важная часть нашего сотрудничества с Россией", - отметил Ли Цзинюань, полномочный министр, советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в России.