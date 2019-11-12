Сборная России не будет играть в новой форме в квалификации ЧЕ-2020

Футболисты сборной России не выйдут в новой форме в своих заключительных матчах в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино.

Презентация новой формы прошла 7 ноября. Впоследствии в прессе появилась информация о недовольстве игроков представленной экипировкой. Сообщалось, что руководство РФС якобы настаивает на том, чтобы форму переделали.

"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

Сборная России 16 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с командой Бельгии, а 19 ноября на выезде встретится со сборной Сан-Марино. Команда Станислава Черчесова уже гарантировала себе путевку в финальный турнир Евро-2020.