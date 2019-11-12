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СМИ: госпитализирована вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская

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    12.11.2019, 15:53
Текст:   Олег Усков
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

76-летняя Народная артистка СССР Тамара Ильинична Синявская была экстренно госпитализирована.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Как сообщает РЕН ТВ, советская, российская оперная певица, актриса, педагог, вдова Муслима Магомаева проходит обследование в отделении кардиохирургии. По итогам которого будет принято решение о лечении.

Тамара Синявская родилась 6 июля 1943 года в Москве. Магомаев был вторым мужем артистки.

Отметим, что именем Тамары Ильиничны - 4981 Sinyavskaya - названа одна из малых планет Солнечной системы.

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