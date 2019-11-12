СМИ: госпитализирована вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская

76-летняя Народная артистка СССР Тамара Ильинична Синявская была экстренно госпитализирована.

Как сообщает РЕН ТВ, советская, российская оперная певица, актриса, педагог, вдова Муслима Магомаева проходит обследование в отделении кардиохирургии. По итогам которого будет принято решение о лечении.

Тамара Синявская родилась 6 июля 1943 года в Москве. Магомаев был вторым мужем артистки.

Отметим, что именем Тамары Ильиничны - 4981 Sinyavskaya - названа одна из малых планет Солнечной системы.