Сотрудничество между Китаем и Грецией укрепляется

Был достигнут консенсус и плодотворный результат. Это демонстрирует укрепление китайско-греческих отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, основанных на обменах между цивилизациями и взаимовыгодном сотрудничестве. Это, несомненно, предоставит новые возможности развития народам двух стран, а также будет способствовать развитию отношений между Китаем и ЕС.

В ходе визита Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по содействию развитию китайско-греческого практического сотрудничества. Необходимо, во-первых, совместными усилиями реализовывать инициативу "Один пояс и один путь", содействовать сопряжению этой инициативы со стратегией Греции "Создание международного логистического транзитного узла", как можно скорее превратить порт Пирей в крупнейший порт в Средиземноморском регионе и один из самых быстрорастущих контейнерных терминалов в мире. Таким образом, увеличатся транспортные мощности на сухопутном и морском пути между Китаем и Европой. Он отметил, что Пирей является успешным примером в использовании преимуществ для взаимодополнения, объединении сильного с сильным и взаимовыгодном сотрудничестве между Китаем и Грецией. Предложенная Китаем инициатива "Один пояс и один путь" была не лозунгом или сказкой, а успешной практикой и блестящей реальностью.

Наряду с этим Си Цзиньпин выдвинул предложения для расширения масштабов двусторонней торговли и инвестиций между Китаем и Грецией, углубления гуманитарных обменов и совместного содействия развитию отношений между Китаем и ЕС. Эти четыре предложения, несомненно, указали направление прагматического сотрудничества между Китаем и Грецией.