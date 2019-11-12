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12.11.2019 11:50
Рубрика: Спорт

Стерлинга исключили из состава сборной Англии

Текст: Максим Домчев

В сборной Англии по футболу разгорелся конфликт. Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг поругался с игроком "Ливерпуля" Джо Гомесом. Причиной стал недавний матч между этими командами, в котором победил "Ливерпуль" - 3:1.

В составе сборной РФ на матчи отбора Евро-2020 произошла еще одна замена

Прибывшие в расположение национальной команды Рахим Стерлинг и Джо Гомес едва не подрались. Как сообщает The Sun, игрок "Ливерпуля" протянул руку, приветствуя Стерлинга, однако тот попытался схватить партнера по сборной за шею. Поначалу остальные игроки думали, что это все происходит несерьезно, но заметив агрессию в глазах Стерлинга, поспешили разнять игроков.

По данным издания, в лагере сборной не обошлось без шуток о недавней победе "Ливерпуля" над "Манчестер Сити", однако остальные игроки восприняли это с пониманием, и лишь Стерлинг перешел к активным действиям.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Как сообщается, сам Стерлинг после инцидента попросил прощения у Гомеса и других игроков команды. Однако тренерский штаб во главе с Гаретом Саутгейтом единогласно проголосовал за то, чтобы исключить Стерлинга из состава на матч против команды Черногории. Но в расположении сборной он все же останется.

"Мы не хотим, чтобы подобное клубное соперничество между игроками было в сборной, - сказал Саутгейт. - Увы, эмоции после того матча еще не улеглись. Но мы приняли правильное решение и теперь можем сосредоточиться на матче".

Сборная Англии после шести матчей занимает первое место в отборочной группе А, набрав 15 очков. Для выхода на Евро-2020 им достаточно сыграть с черногорцами вничью в 9-м туре отборочного турнира.

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