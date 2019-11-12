В Берлине 13 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы

В Германии полиция эвакуировала почти 13 тысяч человек, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны.
Снаряд нашли строители во время проведения земляных работ в Хеллерсдорфе на востоке Берлина. Район оцепили, а в 9:30 утра началась спецоперация. Людей вывели из домов, школ и детских садов и разместили во временных убежищах.
Кроме того, было приостановлено движение трамваев, сообщает РИА Новости. "В 14:53 по местному времени произведен контролируемый взрыв вырезанного детонатора", - рассказали в правоохранительных органах.
Von der #Weltkriegsbombe in #Hellersdorf geht keine unmittelbare Gefahr aus, sodass unsere Entschärfer entschieden haben, sie erst am Montagvormittag vor Ort zu entschärfen. Der direkte Bereich um die Bombe ist gesperrt.— Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 7, 2019
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