В Берлине 13 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы

В Германии полиция эвакуировала почти 13 тысяч человек, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны.

Снаряд нашли строители во время проведения земляных работ в Хеллерсдорфе на востоке Берлина. Район оцепили, а в 9:30 утра началась спецоперация. Людей вывели из домов, школ и детских садов и разместили во временных убежищах.

Кроме того, было приостановлено движение трамваев, сообщает РИА Новости. "В 14:53 по местному времени произведен контролируемый взрыв вырезанного детонатора", - рассказали в правоохранительных органах.