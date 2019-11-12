В небе "Медведи": как Ту-95 сбивали истребители НАТО

67 лет назад впервые поднялся в небо самолет-легенда, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 (по классификации НАТО Bear - медведь). Один из символов ядерного паритета в годы холодной войны, самый быстрый в мире турбовинтовой самолет и один из небесных долгожителей. На основе Ту-95 создано более 50 модификаций - в том числе носитель водородной "Царь-бомбы", орбитального истребителя и атомолет.

Несмотря на почтенный возраст и архаичный вид, Ту-95 остается грозным противником и в XXI веке. Скромный выхлоп его турбовинтовых двигателей не видят инфракрасные датчики американской спутниковой системы SBIRS, следящей за ядерными бомбардировщиками, а огромная дальность полета позволяет российским самолетам незамеченными оказываться в самых неожиданных местах земного шара. "Для нас география - глобус", - говорят в дальней авиации.

Битва конструкторов

В конце 40-х годов у США имелся флот стратегических бомбардировщиков для доставки атомных бомб на территорию Советского Союза. В-29 и B-36 дежурили на военных базах, окружавших СССР по периметру. Противопоставить им было нечего - самый мощный советский бомбардировщик Ту-4 до Америки долететь не мог. Андрея Туполева вызвали в Кремль и предложили в кратчайшие сроки создать тяжелый реактивный самолет межконтинентальной дальности. Параллельно ту же задачу поручили Владимиру Мясищеву. Сталин рассчитал правильно: подстегиваемый конкуренцией, Туполев за два года построил принципиально новый самолет со стреловидным крылом. При этом конструктор настоял на своем - его бомбардировщик был турбовинтовым, поскольку реактивные двигатели той поры пожирали массу топлива

Для Ту-95 сконструировали самый мощный в мире мотор НК-12. КПД его турбины в 34 процента до сих пор остается рекордным. Чтобы 15 тысяч лошадиных сил не разорвали воздушный винт, тот необходимо было сделать семиметровым, что не подходило по компоновочным соображениям. Поэтому каждый из четырех моторов бомбардировщика вращает два соосных винта с уникальной производительностью - их создателя наградили Ленинской премией. Огромная мощность двигателей и конструкция винтов сделали Ту-95 одним из самых шумных самолетов в мире, что никак не сказалось на его боевых качествах. Главным оружием бомбардировщика являются стратегические крылатые ракеты с большой дальностью полета. Запускать их можно, не приближаясь в зоне действия вражеской ПВО - например, с Северного полюса, где Ту-95 в годы холодной войны и дежурили.

Самолет для "Царь-бомбы"

В октябре 1961 года Советский Союз испытал самую мощную в мире термоядерную бомбу.. Для сброса на Новую Землю боеприпаса массой 26 тонн был сконструирован специальный самолет, Ту-95В. Поскольку "Царь-бомба" не помещалась в отсеке вооружения, крышки бомболюка сняли, заменили все разъемы электросети, а фюзеляэ выкрасили белой светоотражающей краской. В момент взрыва "Царь-бомбы" ее носитель оказался в 39 километрах от эпицентра на высоте 11500 метров. От электромагнитного импульса остановились три из четырех двигателей бомбардировщика. Командир экипажа Андрей Дурновцев перевел самолет в пике и запускал двигатели на ходу: второй на 7000 метров, третий - на 5000. Четвертый не запустился - после посадки выяснилось, что он сильно обгорел. Обуглилась кое-гда и краска на фюзеляже. Дурновцев улетал на Новую Землю майором, а вернулся подполковником, через полгода он стал Героем .Советского Союза.

На основе Ту-95 были созданы носители орбеального самолета "Спираль" и сверхзвуковой крылатой ракеты Х-20, летающая лаборатория по программе атомного самолета и морской разведчик-целеуказатель, пассажирский Ту-114 и охотник за подлодками Ту-142. В отличие от Ту-160, которые называют в честь прославленных пилотов, именные Ту-95 носят названия русских городов. Бомбардировщик с бортовым номером 12 называется "Москва", морской разведчик № 53 - "Ванино".

Охотник за авианосцами

В долгой и славной истории самолета есть совершенно фантастические эпизоды. В 60-е годы британский истребитель Lightning попытался перехватить Ту-95 над Северным морем. Однако маневрировал британец так неудачно, что разбился, не причинив никакого вреда предполагаемой жертве. В начале 70-х над Атлантикой три истребителя ВВС США F-4 Phantom II были подняты с авианосца на перехват морского разведчика Ту-95МР. При попытке пройти над советским самолетом один из F-4 врезался ему в крыло и упал в море. Наш разведчик выполнил боевую задачу и вернулся на свой аэродром.

Одним из излюбленных занятий экипажей Ту-95 была охота за авианосцами США. Их координаты передавали с берега, километров за 200 самолеты снижались до 100 метров, подходили к американцам незамеченные и с грохотом проходили над летной палубой, демонстрируя ошарашенным американцам дружеские жесты. Этот трюк был построен в 2008 году в Японском море - прилетевший из-под Хабаровска "Медведь" дважды прошел на высоте 600 метров над авианосцем Nimitz, сымитировав бомбардировку. Поднятые на перехват американские истребители .помешать ему не смогли.