Организацию похорон взяла на себя Нели Штепа, экс-мэр Славянска, много претерпевшая во время боев за город весной 2014 года.
- Семен Иванович был мне как отец. Когда меня выпустили из тюрьмы, первым делом я позвонила ему - как он плакал! Сказал: "ну всё, Неля Игоревна, теперь я спокойно могу умирать, переживания за вас раньше уйти не давали".
В 12 часов отпевание. Под озябшими пальцами пылают красным гвоздики. Ветер рвёт и гонит по небу тучи. Вот-вот погода расплачется. В переулок Херсонский, дом 11 проститься с прославленным ветераном пришло пугающе мало людей. Члены семьи, соседи, знакомые. Всего человек тридцать. Утром на минутку заехал действующий мэр с помощником. Ни вездесущей украинской прессы, ни букетов и телеграмм от правительства, ни слова в теленовостях…
Герой жил тихо и скромно, так его и проводили. Отец Валерий читал на русском языке молитву, тихонько всхлипывала правнучка. Батюшка закончил словами: "Друзья, отпевание близкого человека полезно даже больше для нас. Это очищение. Мы провожаем в последний путь доблестного защитника великого Отечества - и это есть начало его вечной жизни и нашей с вами вечной памяти".
Начинает накрапывать дождь. Из окон дома на нас смотрят выгоревшие на солнце лики святых, приклеенные на стёкла ещё в 2014 году. Так на Донбассе люди пытались и пытаются защититься от обстрелов. Донбасс молится о мире, но слышат ли его?
В этом году мне посчастливилось дважды побывать в гостях у Семёна Ивановича. Последний раз - 9 мая. В "маях", а не в годах он уже давно исчислял свой возраст. И поэтому многие даже не задумывались, когда у него действительно день рождения. Двадцатилетним пришел с войны. А потом - 74 послевоенных мая и эта печальная осень, в которую он ушел, не оглянувшись.