Постановление администрации Волгоградской области от 08 ноября 2019 года № 551-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Волгоградской области за третий квартал 2019 г."

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Волгоградской области от 25 июля 2005 г. № 1091-ОД "О прожиточном минимуме в Волгоградской области" и в целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области при разработке и реализации областных социальных, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования областного бюджета, а также в других установленных федеральным законом целях Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за третий квартал 2019 г. по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 9 566 рублей;

для трудоспособного населения - 10 277 рублей;

для пенсионеров - 7 787 рублей;

для детей - 9 638 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров

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