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12.11.2019,  
17:38
Текст:  Илья Максимов

Вопросов больше, чем ответов: "Янтарь" заметили у берегов Америки

Океанографическое исследовательское судно "Янтарь". Фото: Минобороны РФ Океанографическое исследовательское судно "Янтарь". Фото: Минобороны РФ
Океанографическое исследовательское судно "Янтарь". Фото: Минобороны РФ

Российское океанографическое исследовательское судно "Янтарь" заметили неподалеку от берегов Северной Америки. Согласно данным из открытых источников, на которые ссылается Forbes, "Янтарь" покинул свой порт приписки около месяца назад, после чего пропал из поля зрения. Теперь же судно заметили в Карибском море.

"Янтарь" прибыл в Тринидад и Тобаго в минувшую пятницу, а утром в воскресенье снова вышел в море.

В прошлом "Янтарь", который в западных СМИ часто называют кораблем-шпионом, привлек к себе внимание тем, что его часто замечали рядом с подводными коммуникационными кабелями. На Западе российские судно подозревают в размещении подслушивающих устройств на подводных коммуникациях.

По данным американского издания, "Янтарь" оборудован всем необходимым для выполнения работ на морском дне. Так, он может нести на борту глубоководный аппарат и имеет две различные системы управления им.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Истинная задача "Янтаря" неизвестна, в состав ВМФ он включен в качестве океанографического исследовательского судна.

Ранее, пишет Forbes со ссылкой на аналитика Стефана Уоткинса, "Янтарь" был замечен на месте крушения АПЛ "Комсомолец" у берегов Норвегии и на месте крушения российских истребителей у берегов Сирии. Также, по данным аналитика, российское судно принимало участие в поиске аргентинской подлодки San Juan.

Судя по публикации в Forbes, появление российского корабля у берегов Северной Америки оставило больше вопросов, чем ответов.

Напомним, что судно "Янтарь" находится в ведении Главного управления глубоководных исследований, которое иногда называют "секретным флотом" России.

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