Постановление правительства Воронежской области от 08 ноября 2019 года № 1082 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области за III квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Воронежской области от 06.12.1999 126-II-03 "О прожиточном минимуме в Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Воронежской области за III квартал 2019 года в расчете на душу населения - 9 390 рублей, для трудоспособного населения - 10 221 рубль, пенсионеров 7 897 рублей, детей - 9 267 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев

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